Sotul Serenei Williams continua tirada asupra lui Ion Tiriac: "Clovn rasist si sexist". De unde a pornit scandalul

"La varsta asta (n.r. - 39 de ani) si la greutatea pe care o are acum, nu se deplaseaza atat de usor pe cat se deplasa acum 15 ani. Serena a fost o jucatoare senzationala. Daca ar avea putina decenta, s-ar retrage. Din toate punctele de vedere", a declarat Tiriac in emisiunea Reteaua de idoli, de la TVR.Alexis Ohanian, sotul Serenei Williams, a reactionat la afirmatiile fostului tenismen, comentand la o postare cu un articol din presa internationala, care a preluat declaratiile lui Tiriac."Pot sa spun ca nimeni nu da doi bani pe ce crede Tiriac", a scris Ohanian."A trebuit sa caut pe Google ... se pare ca fata mea de trei ani are mai multe victorii de Grand Slam decat aceast clovn (n.r. - clovn ilustrat prin emoticon)", a continuat el si dupa un timp a postat pe contul lui urmatorul mesaj: "2021 si nicio retinere cand un clovn rasist/sexist care se exprima public se ia de familia mea."Ion Tiriac, care detine licenta turneului de 1.000 de puncte de la Madrid, nu este la prima remarca controversata despre Serena Williams . In aprilie 2018, el s-a plans intr-un interviu acordat Sport Bild ca tenisul feminin duce lipsa de personalitati importante. Intrebat despre Serena Williams, Tiriac a raspuns: "Cu tot respectul, are 36 de ani si 90 de kilograme. As vrea altceva pentru tenisul feminin".Citeste si: FOTO Dedicatie pentru Neymar? Fosta iubita a brazilianului, intr-o imagine ravasitoare. Mesajul misterios al brunetei