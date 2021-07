Posibil duel intre Barty si Raducanu: campioana de la Roland Garros a fost invinsa!

The party continues 🎉



No.1 seed @ashbarty navigates through to the quarter-finals after a tricky encounter against Roland-Garros champion Barbora Krejcikova, winning 7-5, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/7QxzUFADWJ - Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021

Ea s-a calificat in sferturile de finala de la Wimbledon dupa ce a trecut de Barbora Krejcikova, scor 7-5, 6-3.Krejcikova venea dupa o serie de 15 meciuri la rand castigate, avand in spate triumfurile de la Strasbourg si Roland Garros, plus trei tururi depasite la Londra.Barty va juca in sferturile de finala cu invingatoarea din meciul Emma Raducanu - Alja Tomljanovici.