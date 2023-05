S-a anuntat prima candidatura la primaria Targu Jiu. In contextul in care batalia mare se va da intre PSD si PNL, formatiuni fara un candidat inca stabilit, rromi au desemnat deja o persoana cu care vor intra in lupta pentru fotoliul de primar al municipiului Targu Jiu.Este vorba de o functionara din Primaria Targu Jiu care va fi candidata rromilor in lupta cu Marcel RomanescuElena Florentina Popescu a lucrat o perioada la Serviciu Concesionari, dupa care a castigat concursul pentru postul ... citeste toata stirea