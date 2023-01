A plecat de la Targu Jiu si vrea sa revina in Liga 2

Paul Mitrica a ajuns la o echipa de Liga 3 dupa despartirea de ACS Viitorul Targu Jiu. Mijlocasul se va bate acum pentru promovarea in Liga 2, semnand cu liderul Seriei 4 din esalonul 3.Paul Mitrica a coborat in Liga 3 dupa ce a fost consemnata despartirea de ACS Viitorul Targu Jiu. Mijlocasul nascut la Brasov se va bate insa pentru promovarea in Liga 2, ajungand la un acord cu formatia CS Tunari, liderul Seriei 4.Iformatia a fost confirmata chiar de CS Tunari, care a anuntat si ca a reluat ... citeste toata stirea