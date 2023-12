Cum s-a simțit celebrul Tiger Woods la revenirea în competiții: ”Ruginit! Picior, spate, gât...”

Legendarul jucător american de golf Tiger Woods a declarat că s-a simţit "ruginit", dar şi "solid" la revenirea sa în competiţie joi, în Bahamas, după ce a fost operat la o gleznă în luna aprilie, relatează AFP.

"M-am simţit ruginit. N-am avut mari senzaţii şi condiţiile au fost destul de grele", a spus Wood, în vârstă de 47 de ani, după prima zi din Hero World Challenge, turneu organizat de el, la care au fost invitaţi 20 de jucători.

"Din punct de vedere mental, n-am avut atitudinea pe are o am de obicei. Fizic ştiam că o să meargă. Dar mental am fost ruginit şi am făcut multe greşeli pe care în mod normal nu le fac", a adăugat americanul.

Grav accidentat la un picior într-un accident rutier produs în februarie 2021, Tiger Woods a jucat din nou abia anul trecut, la Mastersul de la Augusta, unde s-a clasat pe locul 47. În 2023, el s-a retras în turul al treilea al acestui turneu, înainte de a fi supus unei intervenţii chirurgicale la glezna dreaptă în aprilie, din cauza consecinţelor accidentului său.

Evoluţia sa de joi a fost de nivel mediu, el încheind pe locul 18 din 20, departe de cei doi lideri, compatrioţii săi Brian Harman şi Tony Finau.

Woods, care va împlini 48 de ani pe 30 decembrie, a recunoscut că a încheiat ziua cu "dureri".

"Picior, spate, gât, doar de la lovirea mingii. La un turneu viteza e diferită faţă de antrenament", a spus el.