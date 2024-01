Ultimul film al lui Tom Cruise, disponibil pe rețelele se streaming din România. Ce alte noutăți aduce luna februarie

Platforma SkyShowtime anunţă atracţiile lunii februarie: serialele „HALO”, sezonul 2, „The Lovers”, sezonul 1, „The Woman in the Wall”, sezonul 1, „Ted”, sezonul 1 şi filmele „Misiune: Imposibilă - Răfuiala mortală” partea întâi, „Ţestoasele ninja: haosul mutanţilor”, şi „Heist 88”.

Seriale în premieră

„HALO”, din 9 februarie

De la creatorul şi producătorul executiv David Wiener (Brave New World), serialul are loc în universul care a debutat în 2001, odată cu lansarea primului joc HALO pentru Xbox. Adaptarea cinematografică prezintă un conflict epic din secolul al XXVI-lea între umanitate şi o ameninţare extraterestră cunoscută sub numele de Convenant. Serialul HALO reuneşte poveşti profund personale cu acţiune, aventură şi o imagine fantastică asupra viitorului.

SkyShowtime reuneşte cel mai bun divertisment, de la cele mai mari studiouri şi cei mai buni creatori de poveşti din lume. Începând cu filme şi seriale originale de la brandurile emblematice Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios şi Peacock, până la seriale SkyShowtime Originals, SkyShowtime este noua casă a divertismentului premium din Europa.

„The Lovers”, din 8 februarie

O poveste de dragoste despre doi oameni care par a fi cu totul nepotriviţi unul pentru celălalt – dar dacă, de fapt, ar fi cu totul potriviţi? Janet (Roisin Gallagher) este o angajată într-un supermarket din Belfast, foarte vorbăreaţă şi amuzantă, căreia nu prea îi pasă de nimic, nici măcar de viaţa ei. Seamus (Johnny Flynn) este un stimat jurnalist de radio, ancorat în politică, care aparent duce o viaţă perfectă în Londra, alături de iubita sa celebră. Când Seamus intră în lumea lui Janet (la propriu, sărind gardul casei şi ajungând în curtea ei), cei doi intră instantaneu în conflict. Ulterior se simt atraşi unul de celălalt şi, în curând, devine tot mai clar faptul că se îndrăgostesc.

Ads

Continuări de seriale

„The Woman in the Wall”, din 19 februarie

„The Woman in the Wall” prezintă povestea unuia dintre cele mai şocante scandaluri din Irlanda - instituţiile brutale cunoscute sub numele de The Magdalene Laundries. Lorna Brady (Ruth Wilson) este o femeie din Kilkinure, un mic oraş fictiv, care se trezeşte într-o dimineaţă cu un cadavru în casă. Speriată, Lorna nu ştie cine este femeia moartă şi nici nu ştie dacă ea însăşi ar putea fi responsabilă pentru aparenta crimă... Asta pentru că Lorna suferă, de mult timp, de crize extreme de somnambulism, care s-au manifestat din perioada în care a fost încarcerată în mânăstirea Kilkinure.

„The Curse”, din 16 februarie

„The Curse” spune povestea lui Whitney şi Asher Siegel, un cuplu de proaspăt căsătoriţi care încearcă să dea viaţă viziunii unei locuinţe ecologice în mica comunitate din Española, New Mexico. Eforturile lor se complică atunci când Dougie, un producător excentric de emisiuni tip reality show, vede o oportunitate în povestea lor. Pe măsură ce serialul se derulează, cuplul se trezeşte prins într-o reţea misterioasă de situaţii neclare, etice şi morale, în timp ce încearcă să-şi menţină relaţia pe linia de plutire. În serial joacă Emma Stone (La La Land, The Favourite), Fielder (The Rehearsal) şi Safdie (Oppenheimer). Printre vedetele invitate se numără Barkhad Abdi, nominalizat la Oscar, Corbin Bernsen, nominalizat la Emmy şi Constance Shulman.

Ads

„Ted”, din 22 februarie şi 11 aprilie

Bazat pe blockbusterul de succes şi pe continuarea purtând semnătura lui Seth MacFarlane, creatorul „Family Guy”, despre un îndrăgit ursuleţ de pluş care prinde viaţă ca urmare a unei dorinţe din copilărie, „Ted” este un serial de comedie de jumătate de oră, hazliu şi insolent, care spune povestea lui John Bennett, un adolescent din Boston şi a celui mai bun prieten al lui, obraznicul ursuleţ de pluş Ted. Acţiunea are loc în anii ‘90, după ce momentul său de glorie a trecut, când Ted este nevoit să se înscrie la liceu alături de cel mai bun prieten al său, John, experimentând plusurile şi minusurile vieţii de adolescent... când afumat, când conştient.

Filme

„Misiune: Imposibilă - Răfuiala mortală”, partea întâi, din 9 februarie

Ethan Hunt (Tom Cruise) şi echipa sa pornesc în cea mai periculoasă misiune de până acum: Trebuie să găsească o nouă armă înfricoşătoare, care poate ameninţa întreaga umanitate în cazul în care ajunge pe mâini greşite. Sunt în joc controlul asupra viitorului şi soarta întregii omeniri, iar forţele întunecate din trecutul lui Ethan se apropie, astfel că începe o cursă mortală în jurul lumii. Confruntat cu un inamic misterios şi atotputernic, Ethan este forţat să ia în calcul faptul că nimic nu contează mai mult decât misiunea lui – nici măcar vieţile celor la care ţine cel mai mult.

Ads

„Heist 88”, din 22 februarie

Jeremy Horne (Courtney B. Vance) este un geniu criminal care are capacitatea înnăscută de a convinge pe oricine să facă orice. După ce s-a hotărât să dea o ultimă lovitură înainte de a merge la închisoare, Horne recrutează patru tineri angajaţi ai unei bănci pentru a fura aproape 80 de milioane de dolari, printr-un atac curajos şi sfidător asupra sistemului bancar naţional.

„Ţestoasele ninja: haosul mutanţilor”, din 9 februarie

După ce au fost la adăpost de umanitate pentru mulţi ani, fraţii Turtle şi-au propus să cucerească inimile newyorkezilor şi să fie acceptaţi, graţie curajului lor, ca nişte adolescenţi normali. Noul lor prieten April O’Neil îi ajută să înfrunte o misterioasă organizaţie criminală, dar în curând sunt surprinşi de o armată de mutanţi care se dezlănţuie asupra lor. În rolurile principale: Nicolas Cantu (Leonardo), Sharon Brown Jr. (Mikey), Micah Abbey (Donnie), Brady Noon (Raph), Jackie Chan (Splinter), Ayo Edebiri (April), Ice Cube (Superfly), Seth Rogen (Bebop), John Cena (Rocksteady) şi Paul Rudd (Mondo Gecko).