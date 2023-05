De ce nu unii șoferi nu lasă autoturismele acasă: "Am făcut cu autobuzul o oră. Cu mașina aș fi făcut 20 de minute"

Transportul în comun în București este o opțiune populară și accesibilă pentru mulți locuitori, în general, deoarece rețeaua este destul de extinsă și acoperă majoritatea zonelor orașului. În plus, prețul biletelor este relativ scăzut, în comparație cu alte orașe europene.

Totuși, sistemul de transport în comun din București nu este fără probleme. În orele de vârf, mijloacele de transport pot fi extrem de aglomerate, iar întârzierile sunt destul de frecvente, ceea ce poate duce la frustrare pentru călători.

Un șofer a experimentat recent călătoria cu transportul în comun, la o oră care nu este de vârf, și a concluzionat că a făcut de 3 ori mai mult decât cu mașina personală, după cum a relatat pe Reddit.

"Zilele trecute am avut treaba în Voluntari. Paradoxal, pentru a ridică mașina din service. Eu plecând din Pantelimon, de lângă parcul Morarilor. Undeva pe la ora 14:00.

N-am vrut să iau Uber, așa că am căutat traseul cu autobuzul. La prima vedere părea ok. 5 minute până la stație, apoi 30 de minute cu autobuzul și în final încă 5 minute până la destinație pe jos. Verific orarul pe site-ul STB, apoi pe maps și moovit. Niciuna din ore nu se potrivea.

Am zis "asta e", și am plecat. Ajuns în stație am așteptat cam 20 de minute să vină autobuzul. Erau ceva călători, dar nu cât să te calci în picioare. A fost decent. Timpul estimat de călătorie însă a fost cu 10 minute mai mare. În condițiile în care la ora 14:00 nu e ora de vârf, traficul e decent. All în all o experiență relativ ok, dar cu timp mare de așteptare și lipsa de predictibilitate, care pentru mine sunt foarte importante. Timp total: aproximativ 1 oră și 10 minute.

Cireașa de pe tort? Cât așteptăm în stație am pus pe waze destinația. Estimarea? 20 de minute. Asta așa, dacă va mai întrebați de ce unii "nU LaSă MaȘiNa AcAsĂ".

Disclaimer: nu merg cu mașina la muncă, și nici măcar zilnic. În mare parte o folosesc pentru cumpărături și drumuri în afară orașului."

"Au trecut 3 autobuze în sens opus până să vină unul"

În comentarii, utilizatorii platformei au analizat situația, iar părerile sunt împărțite.

"Și eu am fost într-o situație similară, în Timișoara, cu mașina ajungeam la lucru în 15 minute, cu transportul în comun peste o oră, în principal din cauza faptului că trebuia să schimb două mijloace de transport, care mai și ocoleau destul de mult. Fără să exagerez, făceam mai puțin pe jos, fără să grăbesc pasul."

"Bine ai venit în lumea mea. În fiecare zi fac dus-întors traseul Universitate - Calea 13 Septembrie - Măgurele. Plec de acasă la 6:10, ajung la muncă între 7:35 și 7:45. La întoarcere plec de la muncă la 16:35 și ajung acasă între 17-50 și 18:00."

"Asta cu așteptatul ca prostul în stație mi s-a întâmplat și mie. 301 la grădina zoologică, am așteptat 30 de minute până să vină un autobuz cu direcția spre oraș (care cică vine din 10 în 10 minute). Stația este aproape de capăt deci traficul nu e o scuză. Au trecut 3 autobuze în sens opus până să vină unul. Probabil s-au adunat șoferii pentru masă de prânz și țigară, că altfel nu-mi explic."

"Cu autobuzul până la sala fac 45 min, pe jos 35 și cu mașina 5 min. Și nu e vorba de aglomerație, efectiv vine extrem de greu autobuzul, adaugă apoi și timpul de acasă până la stație și de la stație la sală și opririle între stații (stupid de multe, la distanțe de genul 300-400m) și ajungi la un transport în comun praf."

"În primul rând: InfoTB este aplicația primăriei. Nu înțeleg de ce lumea folosește 3rd party apps când InfoTB îți da mură în gură și îți arată autobuzele pe traseu. Asta nu te ajută să ajungi mai rapid, dar te ajută să estimezi mai ușor când ajunge autobuzul în stație."

"Mă interesează să folosiți doar strada și nu trotuarele ca șosele sau parcări"

"De ce lumea are impresia că mulți nu vor că voi să aveți mașină? Pe mine nu mă interesează dacă aveți toți mașină și stați în coadă la ora 18, ma interesează să folosiți doar strada și nu trotuarele ca șosele sau parcări."

"Transportul în comun nu e făcut și nici nu o să facă vreodată competiție unei mașini personale. Cu mașina personală poți pleca oricând, oriunde, pe orice traseu, transportul în comun e făcut să fie bun pentru situațiile generale, nu pentru situațiile specifice."

"Realitatea este că și dacă ar fi transportul în comun mult mai rapid decât mașina personală o mare parte din cei care stau zilnic în trafic, înșurubați în scaune, nu vor renunța la asta.

Cunosc o groază de persoane cu metroul la 5 minute de bloc și care preferă mașina pe ruta Piața Sudului - Piața Victoriei, Pipera etc. Obișnuința e a doua natură."

"Mersul cu autobuzul e tratat ca un eveniment aproape extraterestru"

"E ciudat din capul locului că mersul cu autobuzul e tratat că un eveniment aproape extraterestru. Mă bucur că ai supraviețuit ca să poți spune povestea."

"Nu ai infrastructură pentru autobuze în orașul ăla, logica spune că deocamdată nu poți vedea mersul cu autobuzul că o varianta benefică. În același timp nu ai infrastructură să fluidizezi traficul cu mașini, nu ai educație/ parcări să poți convinge bivolul de rând să și lase mașina acasă sau să parcheze corespunzător.

Rezultă că orice ai face, atât timp cât nu se vor lua măsuri de ambele părți că orice fel de a te deplasa la ora actuală este deficitar în București.

În același timp, soluția dacă ar fi să existe una va trebui să fie radicală că să poți începe să implementezi orice fel de infrastructură, și cum românilor nu le place ideea de a asculta/înțelege legi pentru propriul lor bine, să fiți sănătoși că și peste 400 de ani tot cam asta va fi traficul din București."

"E un calvar să mergi prin București cu altceva decât motorizatele"

"Eu am permisul suspendat 40 de zile până pe 12 mai. E un calvar să mergi prin București cu altceva decât motorizatele (mașina, scuter, motor, scuter electric, etc...) Pierd o tonă de timp încercând să ajung oriunde... Stau lângă sala palatului, efectiv e cel puțin dublu că timp să ajungi cu transportul în comun, inclusiv cu metroul."

"Tocmai de aceea trebuie luate măsuri de către Stat: taxe mult mai mari pe automobile (dacă nu demonstrezi că ești dependent de opelul tău astra bagă tati 40 de mii în loc de 20), mult-mult mai mari pe al doilea automobil de familie, taxe mari de intrat cu automobilul în anumite zone + benzi exclusiv STB. Din taxele astea trebuie investit în flotă nouă și în calitatea serviciilor".