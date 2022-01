Accident cu un microbuz avariat la Muntenii de Sus

Un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz care avea la bord 12 persoane a avut loc in aceasta dimineata la Muntenii de Sus. Nici una dintre persoanele din microbuz nu a avut nevoie de ingrijiri medicale, in vreme ce soferita din autoturism, dupa ce a fost deblocata, a fost preluata de medicii de pe ambulanta.Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit in aceasta dimineata cu o autospeciala de stingere echipata cu modul pentru descarcerare/deblocare si un echipaj ... citeste toata stirea