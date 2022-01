Accident grav la Vaslui. Trei masini au fost implicate. Un sofer era beat

Doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs, sambata noaptea, pe DN 24 A, in comuna Solesti, la intersectia cu localitatea Serbotesti, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui.In accident au fost implicate trei autoturisme conduse de un barbat in varsta de 21 de ani din comuna Solesti, un barbat in varsta de 34 de ani din municipiul Vaslui si un barbat in varsta de 33 de ani, din comuna Solesti."Conducatorii auto au fost testati alcoolscopic, ... citeste toata stirea