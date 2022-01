ANPC a amendat cu 195.000 de lei companiile din energie care au emis facturi defectuoase, in intreaga tara

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat zece amenzi contraventionale, in valoare de 195.000 de lei, companiilor furnizoare de electricitate si de gaze naturale, in cadrul controalelor derulate de Comandamentul pentru Energie al institutiei."Comandamentul pentru Energie creat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), aflat sub directa coordonare a presedintelui Mihai Culeafa si a directorului general Paul Anghel, a finalizat alte 22 de ... citeste toata stirea