In urma cresterii numarului de cazuri de gripa, cu peste o treime mai multe in ultima saptamana fata de saptamana anterioara, autoritatile sanitare ale judetului au transmis o serie de masuri si recomandari catre populatie pentru evitarea imbolnavirilor.Directia de Sanatate Publica (DSP) Vaslui a transmis o serie de masuri pentru evitarea imbolnavirilor, in urma cresterii numarului de cazuri, 61 in saptamana 29 ianuarie - 4 februarie, dintre care 41 s-au soldat cu internari. De asemenea, ... citeste toata stirea