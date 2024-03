Comstar Vaslui, favorita la castigarea titlului judetean

Odata cu ultima partida, in care a invins Sporting Juniorul Vaslui, cu 4 - 1, Comstar Vaslui a castigat, practic turul ligii 4 din sezonul 2023-2024 intrand in retur cu cele mai mari sanse de a castiga titlul judetean, cu 31 de puncte, realizate in 11 partide fara infrangere: 10 victorii si o remiza.Echipa vasluiana Comstar Vaslui a incheiat turul campionatului din Liga a 4-a neinvinsa dupa ce in ultimul meci a castigat impotriva celeilalte echipe din municipiul Vaslui, Sporting Juniorul, cu ... citește toată știrea