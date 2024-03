Cupa de gimnastica "Minigym" 2024, o noua reusita

Asa cum a fost cazul si la primele cinci editii ale Cupei "Minigym", si cea din 2024, desfasurata in Sala de gimnastica "Andreea Raducan" din Barlad, a fost un succes. In total, au concurat mai mult de 130 de fetite de 5-8 ani din intreaga tara.Pentru al saselea an consecutiv, sectia de gimnastica din cadrul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad deruleaza proiectul interjudetean "Minigym - Copiii de azi, campionii de maine". Una dintre principalele activitati ale proiectului este o competitie ... citește toată știrea