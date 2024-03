Grav accident rutier in Vaslui: o victima e in coma, iar alta are un picior amputat

O persoana este in coma, iar alta a ramas fara picior, dupa ce masina in care se aflau a intrat, sambata dimineata, intr-un cap de pod."Accident rutier grav in aceasta dimineata la Valeni com. Padureni. O masina a intrat intr-un cap de pod. Au rezultat 5 victime cu varste intre 17 si 21 de ani, dintre care una incarcerata", anunta SAJ Vaslui, relateaza Mediafax.Au fost trimise doua ambulante ISU, dintre care una cu medic, precum si doua ambulante SAJ din substatia Husi.Initial victimele ... citește toată știrea