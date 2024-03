Spitalul barladean, proiect cu fonduri PNRR

Spitalul de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad se numara printre cele 207 unitati spitalicesti din tara pentru care Ministerul Sanatatii a aprobat finantare pentru a fi digitalizate. Fondurile sunt alocate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar la Barlad vor ajunge 500.000 euro fara TVA."Pe 7 martie, a fost aprobat proiectul *Guvernanta digitala eHealth si interoperabilitate in cadrul Spitalului Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad* in vederea finantarii acestuia in ... citește toată știrea