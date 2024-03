Un elev de 16 ani din Vaslui si-a santajat si amenintat un coleg, pentru "taxa de protectie". Ce masura au luat procurorii

Un baiat de 16 ani din Vaslui a fost retinut de politisti si apoi pus sub control judiciar dupa ce si-a santajat si amenintat un coleg in curtea scolii.Elevul este cercetat pentru comiterea infractiunilor de santaj si port sau folosire fara drept de obiecte periculoase."In urma probatoriului administrat, politistii au stabilit faptul ca persoana cercetata ar fi santajat un tanar de 16 ani, in curtea unei unitati de invatamant din Vaslui, solicitandu-i bani si amenintand cu un obiect ... citește toată știrea