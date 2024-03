Un rugbist si un preparator fizic din Barlad, absolventi ai Academiei Internationale de Rugby din Noua Zeelanda

Timp de aproape o saptamana, doi rugbisti din Barlad, in speta un jucator si un preparator fizic, care doresc sa faca pasul spre antrenorat, au participat la un curs intensiv desfasurat in Noua Zeelanda, la una din cele mai puternice academii din lume, IRANZ.Rugbistul Toma Mirzac, in varsta de 20 de ani, din Barlad, ce joaca pe post de mijlocas la gramada la echipa CSU Cluj, intentioneaza sa treaca la antrenorat. In acest sens, el a participat la un curs intensiv de cinci zile organizat de una ... citește toată știrea