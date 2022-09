Canotoarele Adriana Ailincai si Iuliana Buhus, campioane mondiale cu barca de W8+, in Cehia

Rezultat fenomenal obtinut, duminica, de echipajul de opt plus unu (W8+), din care au facut parte si vasluiencele Adriana Ailincai si Iuliana Buhus, la Campionatul Mondial de Canotaj pentru Seniori, din Racice, Cehia. Desi in calificari au scos cel de-al cincilea timp, romancele au facut o cursa de vis in finala, reusind sa cucereasca medalia de aur si titlul mondial.Intre 18 - 25 septembrie, The Racice's Labe Arena din orasul Racice (Cehia), a gazduit o noua editie a Campionatului Mondial de ... citeste toata stirea