Ce pensie alimentară a cerut Vica Blochina și cât i-a oferit Victor Pițurcă, după 16 ani în care a ținut-o ca amantă

Fostă balerină de la Melody, lituanianca Vica Blochina a fost timp de 16 ani amanta lui Victor Piţurcă.

Blondina a explicat că a pus punct războiului cu tatăl fiului său, Edan, și a fost de acord ca băiatul să locuiască cu tatăl lui.

„Când am avut copil, am știut că în momentul ăla există doar el și binele copilului e mai important decât binele meu. Mi-am dorit ca el să nu crească cu gândul că nu a fost dorit. La noi a fost războiul de orgolii. Mi-am dorit foarte mult să nu sufere. Am făcut foarte multe compromisuri.

Am renunțat la o pensie alimentară foarte mare. Am încasat bani foarte puțini de la Pițurcă pentru pensia alimentară a copilului. Am renunțat la 10.000 de euro pensie alimentară. Dacă era pe corecte, pensia mea alimentară era de 10.000 de euro. Să-mi spui tu mie că sunt materialistă. După ce a făcut testul de paternitate, înțelegerea a fost așa: are grijă de copil, o să fie pe numele lui dacă eu renunț la banii ăia. I-am spus `scrie la notar ce sumă consider că trebuie să primesc pentru copil`.

Când am ajuns la notar, suma trecută era de 1500 de euro. Nu o mai primesc acum, copilul stă cu tatăl. Am preferat să aibă o relație bună cu tata decât să iau mai mulți bani. Mi-am dorit să cresc copilul 7 ani”, a dezvăluit Vica, în cadrul podcastului „Tare de tot”.

