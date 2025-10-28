Piturca, umilit de Mititelu in fata juniorilor Craiovei

Joi, 23 Decembrie 2010, ora 08:43
4348 citiri
Piturca, umilit de Mititelu in fata juniorilor Craiovei

Nu mai este un secret pentru nimeni ca relatiile dintre Adrian Mititelu si Victor Piturca s-au racit considerabil, intre cei doi pornindu-se o adevarata lupta pentru putere. Pus la colt de fostul selectioner, Mititelu reactioneaza tot mai des, dorind sa arate ca tot el a ramas sef la Craiova.

Ultimul episod al acestei lupte surde s-a petrecut recent, cand juniorii Stiintei au fost invitati la sediul clubului pentru a primi cadouri de Craciun. Pe langa darurile pustilor, in sala de festivitati a fost adus si un tort urias, decorat in culorile echipei.

Pe acest tort au fost inscriptionate si numele celor mai importanti oameni din club, Adrian Mititelu - patron si Victor Piturca - antrenor.

Retrogradare neasteptata pentru fostul tehnician al echipei nationale, cunoscut de toata lumea pentru faptul ca tine mult la aparente si la functia de manager general pe care o ocupa in organigrama oltenilor.

Gestul patronului Universitatii vine parca pentru a-i restabili pozitia in cadrul clubului dupa ce Victor Piturca a acaparat practic intregul aparat sportiv si administrativ, dorind sa se ocupe de absolut tot ce tine de echipa.

M.D.

Bolojan, amenințat direct de Lia Olguța Vasilescu. "Probabil vom iniția o moțiune de cenzură sau poate își dă demisia"
Bolojan, amenințat direct de Lia Olguța Vasilescu. "Probabil vom iniția o moțiune de cenzură sau poate își dă demisia"
Olguța Vasilescu, vicepreședinta PSD, a declarat marți, 28 octombrie, că social-democrații ar putea iniția o moțiune de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, în cazul în care...
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: „100 la sută campania a fost direcționată de la Moscova”. Ce nu se știe despre alegerile controversate care au fost anulate
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: „100 la sută campania a fost direcționată de la Moscova”. Ce nu se știe despre alegerile controversate care au fost anulate
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat într-un interviu pentru Cotidianul, referindu-se la alegerile prezidenţiale anulate, de anul trecut, că poate afirma 100% că partea importantă din...
#Piturca umilit Mititelu, #Piturca antrenor Universitatea Craiova, #Piturca Mititelu Craiova , #stiri Victor Piturca
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Chivu a decis! Ce se intampla cu jucatorul de la Inter care a omorat un batran de 81 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lui Gigi Becali nu i-a venit sa creada ce a vazut la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "Ce, sunt nebun? Nu stau!"

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Csikszereda - Sepsi, ”derby secuiesc” în Cupa României. Echipa care a jucat în inferioritate
  2. Ce decizie a luat Cristi Chivu, după ce jucătorul său a provocat decesul unei persoane
  3. Grupele Cupei României au început cu o ”bombă”. Echipa din Liga 3 care a dat lovitura cu una din Superliga
  4. E ziua româncelor la turneul din Franța. A doua victorie memorabilă, după o revenire fabuloasă cu o mare favorită
  5. Doliu în sportul românesc. A jucat la 6 Olimpiade și a fost egal cu campionii mondiali
  6. Probleme la lider: puștiul de 18 ani va rata mare parte din acest sezon. Accidentare teribilă
  7. Schimbare totală pentru Dani Alves, după 14 luni de închisoare pentru agresiune sexuală: „Am încheiat un pact cu Dumnezeu” VIDEO
  8. Calificare superbă pentru Bernadette Szocs! A eliminat principala favorită a competiției
  9. ”Război” la fileu, după ce nu i-a strâns mâna adversarului: ”Există un cod” VIDEO
  10. Tragedie la Inter Milano: a murit într-un accident! Conferința lui Cristi Chivu, anulată