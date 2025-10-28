Piturca, umilit de Mititelu in fata juniorilor Craiovei

Nu mai este un secret pentru nimeni ca relatiile dintre Adrian Mititelu si Victor Piturca s-au racit considerabil, intre cei doi pornindu-se o adevarata lupta pentru putere. Pus la colt de fostul selectioner, Mititelu reactioneaza tot mai des, dorind sa arate ca tot el a ramas sef la Craiova.

Ultimul episod al acestei lupte surde s-a petrecut recent, cand juniorii Stiintei au fost invitati la sediul clubului pentru a primi cadouri de Craciun. Pe langa darurile pustilor, in sala de festivitati a fost adus si un tort urias, decorat in culorile echipei.

Pe acest tort au fost inscriptionate si numele celor mai importanti oameni din club, Adrian Mititelu - patron si Victor Piturca - antrenor.

Retrogradare neasteptata pentru fostul tehnician al echipei nationale, cunoscut de toata lumea pentru faptul ca tine mult la aparente si la functia de manager general pe care o ocupa in organigrama oltenilor.

Gestul patronului Universitatii vine parca pentru a-i restabili pozitia in cadrul clubului dupa ce Victor Piturca a acaparat practic intregul aparat sportiv si administrativ, dorind sa se ocupe de absolut tot ce tine de echipa.

M.D.

Ads