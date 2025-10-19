Viorel Hizo a facut o criza de nervi dupa meciul cu Urziceniul

Autor: Bogdan Predescu
Luni, 24 Martie 2008, ora 22:16
1588 citiri
Antrenorul echipei Ceahlaul, Viorel Hizo, a facut o criza de nervi la finalul meciului cu Unirea Urziceni (scor 0-0) si s-a simtit rau, motiv pentru care nu s-a putut prezenta la conferinta de presa.

Tehnicianul s-a enervat din cauza jocului slab al echipei sale si a avut nevoie la finalul meciului de asistenta medicala. Hizo nu a delegat pe altcineva in locul sau la conferinta de presa obligatorie de dupa meci si a tinut sa isi prezinte scuzele prin intermediul ofiterului de presa.

De partea cealalta, antrenorul Unirii Urziceni, Dan Petrescu, s-a declarat nemultumit de remiza de la Piatra Neamt, apreciind ca elevii sai ar fi meritat sa castige: "A fost un meci in care noi aveam mare nevoie de victorie pentru a trece pe locul 3. Daca in prima repriza jocul a fost echilibrat, in partea secunda am dominat de la un capat la altul. Din pacate pentru noi, atacantii nu au prins o zi prea buna. Cu toate acestea, nu am ce sa le reprosez baietilor. Astazi noi am jucat bine, dar din pacate pierdem puncte nemeritat".

Ceahlaul a terminat la egalitate partida disputata, pe propriul teren, cu Unirea Urziceni, scor 0-0, intr-un meci contand pentru etapa a 25-a a Ligii I.

