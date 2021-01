VIDEO Vlad Voiculescu anunta schimbari majore in Ministerul Sanatatii si institutiile subordonate. Trei secretari de stat vor fi eliberati din functii

Potrivit ministrului, toate aceste schimbari vor avea loc pe baza criteriului meritocratiei.Vlad Voiculescu a anuntat ca, de exemplu, dintre cei cativa secretari de stat va ramane doar unul singur, intr-un interviu pentru epochtimes-romania.com . In acest moment, la MS sunt patru secretari de stat: Horatiu Moldovan, Andrei Baciu, Ionel Oprea si Andreea Moldovan- medicul epidemiolog brasovean fiind numit chiar la aproape doua saptamani de inceputul mandatului lui Voiculescu, la 6 ianuarie 2021.Intrebat ce anume il nemultumeste la actualii secretar de stat si sefii institutiilor din subordinea DSP sau a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, ministrul Vlad Voiculescu a raspuns ca nu este vorba neaparat de a judeca o persoana, ci de a privi la modul in care au functionat anumite institutii, iar schimbarile ce vor aparea vor fi facute in aceasta lumina.Ministrul i-a invitat pe cei interesati sa intre in sistem sa ii trimita CV-ul la adresa ministrul@ms.ro."Vor exista schimbari peste tot, de la secretarii de stat din Ministerul Sanatatii va fi unul singur care va ramane din vechii secretari de stat. Vor exista schimbari la toate institutiile din sanatate la toate institutiile centrale fara exceptie, vor exista schimbari.De asemenea, in toate structurile de mai jos dar nu trebuie sa le vedem pe toate de la inceput. Nu fac parte dintr-o constructie politica care sa aiba in buzunar niste cadre [...] pe care sa le plasam intr-un loc sau altul.Fiecare om care e deja in administratie si vrea sa lucreze, vrea sa puna umarul la o schimbare reala in bine pentru romani este binevenit sa o faca in continuare. Si, de asemenea, cine vrea sa puna umarul din afara administratiei, fie ca este membru de partid sau nu, este binevenit sa isi trimita CV-ul la ministrul@ms.ro. Este locul in care oricine isi poate trimite CV-ul si cu o parte dintre aplicanti pot sa am o discutie.Incercam sa aducem cei mai buni oameni," declara Vlad Voiculescu.Vlad Voiculescu: "Nu e vorba neaparat de a judeca o persoana, mai degraba ne uitam la cum au functionat anumite institutii si daca vrem o schimbare. Si vrem ca aceasta schimbare sa se petreaca intr-un anumit ritm, atunci evident ca avem nevoie alaturi de noi de oameni care pe de o parte sa aiba acelasi set de valori cu noi - si asta este foarte important -, pe de alta parte trebuie sa fie oameni care sa poata sa duca, oameni care au mai implementat astfel de schimbari, care au experienta internationala si o experienta romaneasca destula cat sa fie credibil ca noi chiar vrem sa ne tinem de treaba.La Casa Nationala de Asigurari de Sanatate vom aduce un expert de la Londra care lucreaza acolo de mai bine de zece ani. Lucreaza la Londra, in Oxford. Un expert roman in politici publice de sanatate, roman stabilit in Marea Britanie, care cred ca a lucrat in cel putin 10 tari pentru strategii de sanatate si pentru politici publice de sanatate. Este vorba de domnul Adrian Gheorghe. Invit pe oricine sa verifice CV-ul dumnealui, care sunt capabilitatile acestui domn, eu unul sunt foarte mandru si bucuros ca o astfel de persoana ni se alatura in ceea ce incercam sa facem aici."