Mai multe locuințe distruse de lava unui vulcan din Islanda care a erupt a doua oară în patru săptămâni VIDEO

Un vulcan a erupt în Islanda, pentru a doua oară în patru săptămâni, lava ajungând duminică în oraşul costier Grindavík unde a distrus mai multe locuinţe, transmite luni agenţia DPA.

În timpul celei de-a cincea erupţii care are loc în sud-vestul insulei după anul 2021, lava s-a revărsat atât din vulcan, cât şi din fisurile apărute în sol, ceea ce a condus la evacuarea oraşului costier Grindavík.

A volcanic eruption has begun on Iceland's Reykjanes Peninsula near the town of Grindavik

Earlier in the region recorded a series of small earthquakes. Residents of Grindavik were evacuated this night. The authorities have declared a state of emergency. pic.twitter.com/jm4sEZdM4b