Ediția 2022 a turneului de Grand Slam de la Wimbledon a consemnat un moment extrem de delicat pentru unul dintre tenismeni, la un meci de dublu programat în competiția juniorilor.

”Cel mai dureros moment al turneului”, a titrat contul de Twitter de la Wimbledon, alături de faza care l-a făcut inclusiv pe comentatorul partidei să exclame ”Au, au, au!”

După cum se poate vedea, unul dintre cei patru tenismeni care își disputau un punct în apropierea fileului a fost atins în zona genitală de o lovitură puternică a unui adversar.

Imaginile au fost intens comentate pe rețelele sociale, majoritatea utilizatorilor făcând referire la cunoscutul anunț din lumea tenisului ”New balls, please” (Mingi noi, vă rugăm!).

The most painful moment of The Championships 😳#Wimbledon pic.twitter.com/cNwd3PqorC