Acuzat de furt si jignit pe Facebook, un satean din Scobinti a apelat la instanta ca sa spele rusinea. Ce au decis judecatorii?

Jignit pe Facebook, un iesean din Scobinti s-a adresat judecatorilor, pentru a-i fi spalata onoarea. Magistratii nu au considerat insa ca a fost insultat suficient de grav pentru a fi despagubit.Procesul a avut loc in fata Judecatoriei Harlau. Aici, Vasile C. l-a chemat in judecata pe Valentin B., cerand de la acesta daune morale in valoare de 10.000 lei. Reclamantul a aratat ca, in vara lui 2022, consateanul sau postase un comentariu la o postare pe Facebook, afirmand despre el ca i-ar fi ... citește toată știrea