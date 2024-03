Castigurile iesenilor au crescut cu 16,3%, in ianuarie

In ianuarie 2024, castigul salarial mediu nominal brut in judetul Iasi a fost de 7.722 lei (+16,3% fata de luna ianuarie 2023), iar cel mediu net de 4.704 lei (+13,1% fata de ianuarie 2023).Comparativ cu luna anterioara, respectiv decembrie 2023, s-a inregistrat o scadere atat a castigului net cu 3,0%, cat si a celui brut cu 2,4%, informeaza Directia Judeteana de Statistica (DJS).Fata de media pe tara, castigul salarial mediu net din judetul Iasi, realizat in luna ianuarie 2024, a fost mai ... citește toată știrea