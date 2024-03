Chirica: 4 dosare / Alexe: 3 dosare. De ce totusi cei doi nu au motive de ingrijorare pana in ziua alegerilor?

Mihai Chirica si Costel Alexe se pot concentra linistiti pana la alegeri pe campania electorala. Demarate in forta de procurori, dosarele penale care ii vizeaza pe primar si pe presedintele Consiliului Judetean mai au un drum lung de parcurs pana sa se poata ajunge la o eventuala condamnare, fie si in prima instanta, care sa le puna in pericol candidaturile.Daca cei doi vor castiga la viitoarele alegeri locale inca o tura in fruntea institutiilor pe care le conduc acum, ar putea chiar spera ... citește toată știrea