Cum a fost posibil atacul cibernetic care a paralizat doua spitale iesene. La IRO, un virus a intrat in retea fiind posibile pierderi masive de date

Atacul cibernetic care a lovit ieri 18 unitati medicale din Romania a afectat puternic activitatea a doua spitale din Iasi: Institutul Regional de Oncologie si Institutul de Psihiatrie "Socola". Sursele noastre spun ca in momentul de fata doar la IRO exista confirmare ca un virus de tip "ransomware" a reusit sa patrunda si in reteaua locala a spitalului, in timp ce la Socola s-a lucrat ieri complet deconectat de la retea, pentru a evita o posibila contaminare."Ziarul de Iasi" a discutat ieri ... citește toată știrea