Detinut liberat conditionat cu doar trei saptamani inainte de expirarea de drept a pedepsei

Catani A. era, in urma cu zece ani, un bataus notoriu. Facea adevarate ravagii printre "dusmani". In urma pumnilor si suturilor sale, un cetatean a avut nevoie de 100 zile ingrijiri medicale. In anii '90, pentru treaba asta ar fi fost incadrat la tentativa de omor. Dar fapta s-a petrecut pe 23 iunie 2016, astfel ca dosarul penal i-a fost deschis doar pentru lovire sau alte violente. In mod normal, maxim condamnare cu suspendare.Insa Catani nu s-a potolit, nu i-a pasat ca deja dobandise ... citește toată știrea