Exercitiu general cu forte in teren, la noul terminal al Aeroportului Iasi - FOTO

Astazi, 26 martie, a fost organizat la Aeroportul Iasi un exercitiu de simulare, cu tema "Incendiu la benzile de bagaje in sectorul Plecari de la subsolul terminalului T4 - cu victime multiple si activare a Planului Rosu la nivel local", prin care s-a verificat modul de aplicare a procedurilor de lucru ale institutiilor cu atributii in gestionarea unui astfel de eveniment.Conform scenariului, din cauza unor intreruperi repetate in alimentarea cu energie electrica, cu intrarea automata in ... citește toată știrea