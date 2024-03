Institutul de Boli Cardiovasculare are de plata 1 milion de lei pentru incendiul din urma cu 6 ani

Institutul de Boli Cardiovasculare a primit nota de plata pentru incendiul de acum sase ani. Dupa ce initial a platit pentru indepartarea molozului si curatarea etajului ars, Uniqa Asigurari SA isi cere acum banii inapoi, in instanta. Tribunalul a atribuit Institutului responsabilitatea pentru incendiu si l-a obligat sa plateasca.Incendiul izbucnit in noaptea de 10/11 aprilie 2018 a distrus in intregime etajul VI al Institutului din Copou. Apa folosita de pompieri pentru stingerea incendiului ... citește toată știrea