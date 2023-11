tbibank este o banca de tip "challenger" din Europa de Sud-Est si lider BNPL in regiune, se adreseaza consumatorilor, comerciantilor si IMM-urilor, oferind finantare si servicii bancare integrate, cu aprobari sub 10 minute pentru majoritatea persoanelor fizice si digitalizarea ofertelor, fara hartii si drumuri inutile.In prezent, tbibank opereaza in Bulgaria, Romania si Grecia, avand peste 20.000 de comercianti parteneri, mai mult de 300 de sucursale si peste 2 milioane de clienti finantati. ... citeste toata stirea