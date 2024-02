IRO si Socola inca lupta cu "infectiile digitale". Virusul a fost gasit in serverele IRO, dar nu s-a activat

Pentru a doua zi la rand, cele doua spitale din Iasi, Institutul Regional de Oncologie si Institutul de Psihiatrie "Socola", au functionat in regimul de acum zece ani, cu pixul si foaia in mana, in urma atacului cibernetic care a avut loc in cursul zilei de luni, 12 februarie 2023. Situatia nu e mai buna nici in momentul de fata decat din punctul de vedere al pastrarii bazelor de date: Socola pare ca a scapat de virusare, dar ramane deconectata de la retea in continuare, iar IRO a descoperit ... citește toată știrea