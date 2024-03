"Laboratorul curiozitatii", la Palatul Culturii

Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi, in parteneriat cu "Doti", invita copiii in "Laboratorul curiozitatii", expozitie de stiinta interactiva derulata in perioada 20 martie - 26 aprilie 2024, de miercuri pana duminica, la Palatul Culturii Iasi, in Sala "Petru Caraman" a Muzeului Etnografic al Moldovei.Adresat copiilor cu varste intre 5 si 12 ani, insotiti de cadre didactice sau de parinti, evenimentul reprezinta o experienta captivanta, ce imbina exponate, experimente si jocuri ... citește toată știrea