Mihai Chirica- blocuri din Iasi care vor fi reabilitate cu bani PNRR

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a informat Primaria Municipiului Iasi ca a semnat contractul de finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in valoare de peste cinci milioane de euro, a unui proiect de reabilitare termica a cinci blocuri din oras, anunta Primarul Mihai Chirica .De cealalata parte, primarul Mihai Chirica va semna la randul sau acest contract in cursul saptamanii viitoare. Investitia are o valoare totala de 21.493.492,74 lei, ... citeste toata stirea