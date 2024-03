Primele pregatiri pentru alegeri. Pot vota la europarlamentare, nu si la locale - cine sunt aceste persoane? Precizarile DLEP Iasi

Alegatorii cu alt domiciliu decat in municipiul Iasi pot vota viitorul primar al orasului doar daca au viza de flotant. Pentru a putea sa-si exercite acest drept, ei trebuie sa obtina dovada resedintei in Iasi cel tarziu pe 10 aprilie. Dupa acest termen, vor putea vota doar in localitatea de domiciliu la scrutinul local.Daca isi declara resedinta dupa 10 aprilie si se afla in Iasi in ziua alegerilor, atunci vor putea vota doar la scrutinul european. Odata ce isi declara resedinta in alta ... citește toată știrea