Scoala informala de IT sarbatoreste la Iasi in octombrie 9 ani de activitate in Romania

Comunitatea IT din Iasi e chemata la scoala. La Scoala Informala, mai exact, institutie care si-a propus sa aduca impreuna si sa le dea sansa sa se cunoasca celor care sunt interesati de cursuri in IT, absolventilor sau mentorilor, persoanelor care au ramas fara job si vor sa opteze pentru o cariera in domeniul cu cele mai mari salarii din Romania, precum si companiilor din IT. Scoala Informala va marca astfel, la Fab Lab Iasi, pe 6 octombrie, de la ora 18, implinirea a noua ani de la lansare. ... citeste toata stirea