Finala Cupei Romaniei: FC Voluntari si Sepsi OSK isi disputa astazi trofeul

FC Voluntari, infiintata in 2010 si castigatoare a Cupei in 2017, se dueleaza cu Sepsi OSK, infiintata in 2011 si finalista in 2020.Finala se joaca pe stadiionul Giulesti, de la ora 20.30.PARCURS PANA IN FINALASepsi: 1-0 la Farul Constanta, 1-0 la U Craiova 1948 SA, 2-1 la Chindia Targoviste, 2-1 si 1-0 in deplasare la Universitatea Craiova.FC Voluntari: 4-1 la Somuz Falticeni (L3), 3-0 la masa verde cu FCSB, 1-0 la AS FC Buzau (L2), 2-0 si 1-0 in deplasare la Campionii FC Arges. ... citeste toata stirea