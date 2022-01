Rusul Aslan Karatev, calificat in turul 2 la Australian Open dupa un meci de cinci ore

Jucatorul rus de tenis Aslan Karatev (15 ATP, favorit nr. 18) s-a calificat in turul al doilea al primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open, dupa un meci de aproape cinci ore cu spaniolul Jaume Munar (71 ATP).Dupa patru ore si 55 de minute, rusul s-a impus in cinci seturi, 3-6, 7-6 (7/1), 6-7 (3/7), 6-4, 6-4, in fata ibericului, setul trei durand o ora si 16 minute. In runda urmatoare, Karatev il va intalni pe americanul Mackenzie McDonald (55 ATP).Rezultate din primul tur, la ... citeste toata stirea