Cum se acordă sporurile de salariu pentru misiuni de excepție în Academia de Poliție: „Să împărțim și noi bănuții pentru că toți am muncit”

Iulian Beutoru – fost șef al Biroului Control Intern din cadrul Academiei de Poliție – a fost condamnat, prin sentință definitivă, la 3 ani închisoare cu suspendare, pentru luare de mită.

Curtea de Apel București a întors sentința dată inițial, în martie 2023, de Tribunalul București care a decis achitarea comisarului de poliție.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Curtea de Apel București i-a interzis ofițerului mai multe drepturi printre care și cel de a ocupa funcția, profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii.

Cerea subordonaților banii primiți ca primă pentru merite deosebite

Fostul comisar de poliție Iulian Beutoru a fost trimis în judecată de către procurorii DNA sub acuzația că, în luna iulie 2020, ar fi pretins de la un subordonat sumele de bani pe care acesta ar fi urmat să le obțină din acordarea, pe o perioadă de șase luni, a unei majorări salariale de până la 50% din valoarea salariului de bază. Această primă/spor la salariu se acordă pentru o perioadă de șase luni acelor polițiști implicați în misiuni de excepție, șefii de structuri fiind cei care fac propunerile și trimit listele cu polițiștii merituoși la Serviciul de Resurse Umane.

În cazul de față, comisarul Beutoru i-a propus unei subordonate care se afla în prag de pensie să o treacă pe ea pe lista de premiere, iar diferența de salariu să fie încasată de el. Târgul era, teoretic, în avantajul amândurora, au reținut anchetatorii. Polițista ar fi putut beneficia în acest mod de o valoare mărită a cuantumului pensiei de serviciu, prin sporirea bazei de calcul, ca urmare a acordării respectivei majorări salariale, iar șeful ei încasa cu adevărat prima.

”Fac înțelegeri oamenii care sunt oameni, înțelegi? Nu mizerii, nu ca la noi”

Polițista nu a acceptat propunerea și a făcut un denunț în urma căruia șeful biroului Control Intern din cadrul Academiei de Poliție a fost supravegheat de colegii săi de la DGA. Discuțiile ambientale surprinse de anchetatori sunt relevante.

Comisarul vorbea în clar că subalternii săi că nu se teme de vreo anchetă, în condițiile în care în cadrul Academiei unii dintre angajați începuseră să vocifereze la curent fiind cu modul în care se dau sporurile salariale pentru merite deosebite.

„… la nivelul Academiei se fac chestii d-astea - știi? - și pe la Achiziții, și pe colo, și pe colo – c...! - că se-nțeleg ei, da’, bă, se-nțeleg oamenii care sunt oameni, mă! înțelegi? fac înțelegeri oamenii care sunt oameni, înțelegi? Nu mizerii, nu ca la noi, că la noi sunt mizerii. Ce înțelegere să faci la noi!? Că eu am... A fost o chestie de genu’, o discuție de genu’: „Bă, hai să mulțumim pe toată lumea, s-o trecem pe..” - da? - „...că femeia iese și ea la pensie și nu știu ce...” înțelegi? - „...și să-i împărțim, că toți am muncit!”. Nu? am muncit. Da, mă, eu recunosc. Scriu eu asta la... la... la D.G.A., că recunosc c-așa a fost. Și ce-o să-mi facă, mă, D.G.A.-u’!? Zi, mă! ...A fost o discuție. Da, mă! îi zic ăluia: „Da. Da, domn’e, a fost o discuție! Da, a fost o discuție. Uite, noi cu unu, doi, trei... dacă, în eventualitatea în care, în ședința de Consiliu, se aprobă - da? - „ să împărțim și noi bănuții pentru că toți am muncit. Da.”. Da’ eu... de fapt, eu nici nu... nici nu știu dacă e bine să mai... să declar eu așa ceva. Ă? Tu ce zici?”, este o parte din discuția purtată de comisar înregistrată ambiental de ofițerii DGA.

Curtea de Apel București a întors sentința

Trimis în judecată de DNA pentru luare de mită, comisarul Beutoru a fost achitat de către Tibunalul București, instanța de fond explicând că, deși ofițerul a cerut bani subordonaților, fapta „nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege”. Procurorii anticorupție au contestat cu succes această sentință, iar Curtea de Apel București a avut o cu totul altă abordare și a decis condamnarea comisarului.

”Contrar susținerilor apărării, Curtea notează astfel că actul de pretindere este dovedit prin probatoriul administrat, suficient pentru a fundamenta, mai presus de orice îndoială rezonabilă, concluzia că în cursul lunii iulie 2020, premergător propunerilor ce urmau a fi efectuate de inculpat, ca director desemnat al Biroului Control Intern, acesta i-a pretins direct martorei suma de bani ce reprezenta valoarea primei de excelență ce urma a fi încasată de aceasta lunar în schimbul propunerii acesteia ca beneficiară a acestei prime.

Afirmaţia apărării că declaraţiile martorei ar constitui singura probă valorificată este lipsită de suport, Curtea constatând, în urma propriei analize a probatoriului, că aceste declaraţii se coroborează cu alte elemente probatorii, astfel cum au fost anterior expuse detaliat.

Astfel, Curtea constată că fapta inculpatului de a solicita, în luna iulie 2020 o sumă de bani constând în cuantumul premiului de excelență lunar ce urma a fi încasat de martoră, în schimbul propunerii acesteia pentru a fi desemnată la primirea acestui premiu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită”, se arată în motivarea instanței de apel.

