Un accident extrem de grav a avut loc într-un parc de distracții, în timpul unui târg organizat în statul indian Punjab.

Potrivit presei locale, accidentul a avut loc duminică seară, în timp ce în carusel se aflau aproximativ 50 de persoane, la o înălțime de 15 metri, relatează Insider.

Momentul teribil a fost surprins de un jurnalist indian și postat pe Twitter.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB