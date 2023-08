Momentul în care un șofer drogat provoacă un accident grav. Un copil, la un pas să fie spulberat pe trotuar VIDEO

Un copil și doi pietoni au fost la un pas de a fi spulberați de o mașină scăpată de sub control în apropierea unei treceri de pietoni. Șoferul, cu permisul suspendat și aflat sub influența drogurilor, a scăpat mașina de sub control și a intrat într-un motostivuitor parcat pe trotuar.

Imaginile surprinse de o cameră de bord arată cum șoferul unei mașini oprește la o trecere de pietoni pentru a dat prioritate unui bărbat și unei femei angajați în traversarea străzii pe „zebră”.

Pe imagini se observă cum, după ce pietonii au pus piciorul pe zebră, o mașină venită cu viteză din spate intră pe contrasens și apoi pe trotuar, unde este foarte aproape să lovească un copil, iar apoi se izbește de un motostivuitor parcat pe trotuar.

Potrivit Pro Lider FM, accidentul a avut loc pe DJ 251, în comuna Cudalbi din județul Galați. Sursa citată arată că șoferul care a provocat accidentul, fiind rănit și ajungând la spital, a fost supus testelor pentru alcool și droguri, reieșind că nu a consumat alcool, dar a consumat droguri.

În plus, șoferul avea permisul de conducere suspendat, fiind cercetat într-un dosar penal pentru infracțiuni la Codul Rutier.

Ads