Adela Popescu a vorbit despre sarcina cu al patrulea copil. Ce a spus actrița aflată în Thailanda FOTO

Adela Popescu se află în Thailanda, acolo unde petrece „a două lună de miere” împreună cu soțul ei, Radu Vâlcan, și se bucură de o vacanță exotică, fără cei trei copii ai lor.

Vedeta a apărut pe rețelele de socializare cu o burtică suspectă, astfel că a atras atenția internauților și mulți au susținut este însărcinată cu cel de-al patrulea copil. Chiar și Mihaela Rădulescu a întrebat-o direct prin intermediul unui comentariu dacă va deveni din nou mămică.

Adela Popescu a ținut să le transmită că nu este însărcinată, ci îi place mâncarea: „Dragilor, vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar, ca să fie foarte clar, nu sunt însărcinată. Doar îmi place mult păpica, după cum bine știți”, a spus actrița pe pagina ei personală de Instagram.

Ulterior, ea a publicat o fotografie făcând haz de necaz: „Cea mai neînsărcinată persoană de pe Instagram vă pupă tare de pe plaja din Thailanda”, este mesajul care însoțește imaginea.

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt căsătoriți din anul 2015 și au împreună trei copii, Alexandru, care are 6 ani, Andrei, în vârstă de 4 ani, și Adrian, care are un an și jumătate. În prezent, actrița se află în vacanță în Thailanda cu soțul ei, unde se bucură de relaxare, fără copii.

