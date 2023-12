Iohannis îi taie avântul lui Ciolacu. Vestea proastă venită de la Bruxelles despre aderarea României la Schengen VIDEO

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi seară, 14 decembrie, la Bruxelles, că a avut o întrevedere informală cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul austriac Karl Nehammer şi premierul Bulgariei, Nikolai Denkov, la care subiectul principal al discuţiei a fost aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen.

„Negocierea pe Schengen rămâne complicată. Am încheiat o întâlnire informală la care ne-a invitat doamna von der Leyen, preşedinta Comisiei. (...) A fost o discuţie bună, într-o atmosferă pozitivă, dar am putut cu toţii să ne dăm seama că mai este mult de negociat până când ajungem la o concluzie care este, evident, satisfăcătoare pentru toate părţile, fiindcă nu pot să îmi imaginez o decizie care este satisfăcătoare pentru o parte şi complet nesatisfăcătoare pentru altă parte. Nu vreau să intru în detalii. Suntem în negocieri, suntem în discuţii. Mai e de discutat”, a afirmat Klaus Iohannis ce se întâmplă cu negocierile de aderare a României la Schengen, dacă rămâne complicată situaţia sau putem spera la o decizie privind Schengen până la finalul acestui an.

Întrebat dacă optimismul premierului Marcel Ciolacu privind o deschidere măcar pentru căile aeriene din martie rămâne în continuare viabil, şeful statului a răspuns: „Mai e mult de negociat”.

Întrebat din nou dacă exclude un Consiliu extraordinar până la finalul anului, în perioada preşedinţiei spaniole, preşedintele Iohannis a replicat: „Nu exclud aşa ceva”.

„Negocierile merg mai departe. Toată lumea este foarte implicată, ca să mă exprim aşa. Sigur că, la un moment dat, dacă dintr-odată se arată o soluţie, ea poate fi pusă în termeni formali, dar încă mai avem de lucru până atunci”, a completat Iohannis.

Sâmbătă, Marcel Ciolacu a anunţat că Austria „şi-a flexibilizat poziţia în ceea ce priveşte spaţiul Schengen şi este de acord cu ridicarea graniţelor aeriene pentru România”.

