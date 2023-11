Comerciantul care a vândut peștele mâncat de bolnavii decedați la spitalul din Murgeni: ”Nu consum așa ceva”

Octavian Bîgu, administratorul depozitului de unde călugării mănăstirii Florești au cumpărat peștele, din care s-au gătit meniurile consumate de pacienții Spitalului de Psihiatrie Murgeni, exclude varianta ca marfa vândută de el să fie cauza deceselor.

Acesta spune că în 30 de ani de când desfășoară această activitate nu a auzit ca peștele să fi omorât pe cineva, scrie Vremea Nouă.

„Dacă peștele comercializat de mine avea probleme, trebuia să mai fie și alte cazuri, prin alte localități. Acolo alta a fost cauza deceselor și se va vedea asta după autopsie”, a declarat comerciantul.

Deși în fiecare an vinde pangasius în cantități foarte mari, bârlădeanul a afirmat că el nu mănâncă asemenea produse, pentru că provin dintr-o țară nesigură. Întrebați de ce comercializează o carne care nu e sănătoasă, lucrătorii de la depozit au precizat că ei procedează la fel cum o fac și cei care vând țigări sau băuturi alcoolice.

Șeful depozitului Odelim din Bârlad a afirmat că slujitorii de la Mănăstirea Florești au cumpărat în jur de 42 de kilograme de carne de pește, ultimele baxuri care mai erau pe stoc.

„De la mine au cumpărat călugării peștele pangasius, au luat 50 de pungi, la 900 de grame punga. Dacă era probleme cu peștele ăsta, trebuia să fie și în alte localități. La mine în depozit a stat marfa 20 de zile. Nu se putea strica așa de repede. Peștele a fost adus din afară, că noi nu avem așa ceva, cel mai probabil din Norvegia. Acum nu mai am deloc pește din ăla, pentru că cei de la mănăstire au luat ultimele cinci baxuri. Ei au vrut mai mult, dar eu nu am avut să le vând decât cinci baxuri”, a declarat adminstratorul depozitului.

Ads

Acesta spune că toată marfa a fost vândută legal, pe factură, prin urmare autoritățile statului nu au avut motive pentru ce să îl amendeze. „Eu nu am auzit, în 30 de ani, ca cineva să moară de la pește. Din punctul meu de vedere, cauza e alta. Nu am fost amendat pentru că am vândut totul cu factură, totul a fost legal. Peștele a fost depozitat în condiții optime. Dacă lași un pui în congelator 30 de zile nu se strică, asa si cu peștele”. Întrebat dacă el a consumat carne de pangasius, Octavian Bâgu a recunoscut că nu, pentru că țara de proveniență a acestui pește este una nesigură. „Eu n-am consumat pangasius pentru că nu mănânc așa ceva. Ați auzit că pangasius e crescut în Taiwan și Taiwan-ul…”.