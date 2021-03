Adrian Mutu si-a cunoscut sotia dupa ce a vazut-o la bratul unui alt fotbalist. Povestea tinerei care ii aduce linistea sufleteasca antrenorului nationalei

In calitate de antrenor, fostul fotbalist a calificat echipa nationala de fotbal la Campionatul European de tineret din Ungaria si Slovenia.Acolo, Romania este la un pas de sferturile de finala, dupa un egal in primul meci, contra Olandei.Si in viata personala ii merge de minune lui Adrian Mutu.Selectionerul este casatorit cu Sandra, o frumoasa timisoreanca, pe care a cunoscut-o pe vremea cand juca la ASA Tg Mures.Cei doi au impreuna un copil.Sandra Mutu. FOTO: Instagram / sandra01mutuSandra Mutu. FOTO: Instagram / sandra01mutuIn orasul ardelean, pana sa-l cunoasca pe Mutu, Sandra era iubita unui alt fotbalist de la ASA, Laszlo Sepsi.Ei urmau sa se casatoreasca, insa o cearta zdravana in cuplu a facut ca tanara sa plece din casa unde locuia cu fotbalistul si sa se afiseze la cateva zile distanta cu Adrian Mutu.Laszlo Sepsi si Sandra. FOTO: Facebook Timpul a trecut, ranile s-au vindecat si fiecare si-a vazut de viata lui.Sandra s-a casatorit cu Adrian Mutu si duce o viata de poveste, iar Sepsi s-a retras din fotbal si este un investitor in imobiliare, unde ii merge perfect.CITESTE SI: