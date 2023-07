De ce crede Adrian Sârbu că nu se uită nimeni la Aleph News, televiziunea la care apare și Elena Băsescu

Adrian Sârbu continuă războiul cu RCS&RDS. Patronului de la Aleph News nu i se pare normală poziționarea postului său în grila de programe.

Aleph News continuă să aibă audiențe mici, deși a adus-o "pe sticlă" și pe Elena Băsescu, în scopul de a resuscita audiențele.

Însă principala problemă, consideră patronul Adrian Sârbu, este legată de faptul că RCS RDS a pozționat postul în coada grilei și nu la început.

Conform paginademedia, Sârbu și-a continuat disputa cu cel mai mare operator de cablu, prin intermediul CNA.

Ce a declarat Adrian Sârbu:

Situaţia este un pic mai complexă şi ţine de relaţia cu RCS-ul, arhicunoscută, de discriminare şi sabotaj a Aleph-ului. După lupte grele, ne-am trezit, în sfârşit, puşi în categoria, în gruparea tematică de la News, şi aşa cu un abuz făcut de RCS, care a pus canalele de sport la început, apoi cele generale şi apoi cele de news, abuz nesesizat de nimeni şi neamendat, abuz care mie mi se pare că e de nivelul Parlamentului.

De asemenea, RCS nu a pus Aleph News, conform legii, pe gruparea tematică News şi de pe satelit, de pe DTH. Mai mult, la cererea noastră, a venit şi ne-a pretins să plătim. Adică să plătim să ridicăm noi semnalul în satelit. După o corespondenţă, ca de obicei, de luni de zile.

La această cerere noi am sesizat CNA-ul şi dumneavoastră ne-aţi răspuns că, da, să plătim. Dar noi nu avem de ce să plătim, pentru simplu motiv că suntem must carry şi că noi avem obligaţia, prin lege, să ducem semnalul, iar de acolo îl ridică operatorul DTH, lucru pe care RCS-ul l-a refuzat.

Aşadar avem două situaţii. Unu – RCS-ul nu respectă legea – de a pune canalul Aleph News pe DTH fără costuri de ridicare în satelit, pentru că aşa ceva nu îmi cere nici o lege. Şi, doi – CNA-ul nici măcar nu-l întreabă pe RCS Domne, dar de ce nu ai adus lista de canale pe 2023, după ce s-a schimbat legea, în care să arăţi că posturile must carry sunt în grilă?. Rugămintea este să luaţi o decizie prin care RCS-ul să fie adus în litera legii. Că n-o s-o respecta, asta ştim, nu mai comentăm. Dorim să intrăm în DTH-ul RCS-ului, în grupul tematic, aşa cum prevede legea. De ce nu există listă de canale pentru avize? Ştiu că în fiecare an această listă se reface.

Audiențele înregistrate la nivelul lunii iunie printre posturile de știri, conform Pagina de Media (în paranteze e trecută diferența față de luna mai).

Romania TV - 334.000 de telespectatori (+30.000)

Antena 3 CNN - 255.000 (+19.000)

Digi24 - 100.000 (+14.000)

Realitatea Plus - 90.000 (-6.000)

B1 TV - 32.000 (+3.000)

TVR Info - 12.000 (a stagnat)

Prima News - 4.700 (-600)

Aleph News - 1.300 (-200)

