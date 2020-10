Lista localitatilor din Romania in care au fost inchise restaurantele si cafenelele incepand cu 7 octombrie

Restrictii in Galati

S-au inchis restaurantele si in Sibiu

Restrictii in Dambovita

Comuna Vernesti, prima localitate din Buzau cu restrictii

Restaurante si cafenele inchise si in judetul Iasi

In 16 localitati din Hunedoara nu ai voie in restaurant

In patru localitati din Arad se inchid restaurantele si cafenelele si se suspenda activitatea unei piete

In Ilfov, Daniel Tudorel Zamfir, a anuntat ca restaurantele si cafenelele din 13 localitati au fost inchise deoarece rata incidentei cazurilor de Covid-19 din ultimele doua saptamani a depasit 1,5 la mia de locuitori Este vorba despre localitatile, conform oficialului.El a mai afirmat ca a devenit obligatorie purtarea mastii in apropierea scolilor si a unor institutii publice."S-a luat masura, ca si la Bucuresti, in apropierea scolilor, la mai putin de 50 de metri distanta de scoli. Am luat in calcul nu doar scolile, ci si institutiile publice, unde merg oamenii pentru a rezolva problemele si se fac aglomerari. Trebuie sa luam masuri suplimentare si in preajma acestor institutii", a mai transmis prefectul judetului Ilfov.Autoritatile galatene au decis sa suspende incepand de marti, 6 octombrie 2020, pana pe 12 octombrie activitatea restaurantelor si cafenelelor din interiorul cladirilor din orasulRestaurantele si cafenelele aflate in pensiunile si hotelurile din localitatile mentionate raman deschise doar pentru clienti . De asemenea, unitatile pot prepara produse care nu se consuma la fata locului.Timp de o saptamana va fi suspendata si activitatea cazinourilor din Galati. In plus, nu vor fi deschise cinematografele si teatrele, iar spectacolele si evenimentele culturale sunt interzise in toate localitatile mentionate.Masurile au fost luate in localitatile din judetul Galati unde incidenta cumulata a cazurilor de infectare in ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori.In patru localitati din judetul Sibiu masca devine obligatorie in spatiul deschis, iar restaurantele si cafenelele se inchid, de miercuri, din cauza COVID-19, potrivit reprezentantilor Prefecturii."Incepand cu data de 7 octombrie ora 00.00 pana la data de 20 octombrie, ora 24.00, in localitatile Selimbar, Cartisoara, Vurpar si Merghindeal se va interzice organizarea evenimentelor private in cadrul saloanelor de evenimente, precum si functionarea restaurantelor, barurilor, cafenelelor si a cluburilor", a spus Gabriel Budescu, directorul DSP Sibiu, in cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, potrivit Digi 24 Sunt exceptate de masura inchiderii zona mall-ului din Selimbar cu toate supermarketurile si restaurantele din jur.De asemenea, fac exceptie de la aceasta masura persoanele cazate in unitati hoteliere din cele 4 localitati, care pot lua masa in cadrul restaurantelor acestora.CJSU Dambovita a stabilit restrictionarea activitatilor cu publicul in interiorul cladirilor restaurantelor, cafenelelor si operatorilor de jocuri de noroc in orasul Titu in perioada 7 - 13 octombrie si prelungirea acestor restrictii, aflate deja in vigoare, pana pe 13 octombrie in localitatile Crevedia, Glodeni si Ocnita.De joi, autoritatile impun masuri de limitare a raspandirii noului coronavirus pe raza comunei Vernesti, unde incidenta cumulata in ultimele 14 zile a depasit 1,5 cazuri COVID-19 la mia de locuitori (1,53). Printre masurile dispuse este interzicerea activitatilor in restaurante, in baruri, discoteci si cluburi, scrie Adevarul.ro In municpiul Iasi si in mai multe comune, activitatea restaurantelor si cafenelelor se suspenda in perioada 6 - 12 octombrie, dupa ce in ultimele doua saptamani, numarul de infectari a crescut constant in oras. Raman deschise doar terasele, se arata in Hotararea CJSU Iasi, citat de Digi 24. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi a decis suspendarea activitatii din restaurante si cafenele in municipiul Iasi si in comunele, unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimile 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori. Deocamdata, masura se va aplica pana pe 12 octombrie.Restaurantele si cafenelele din 16 localitati din judetul Hunedoara raman inchise sau vau fost inchise incepand din 6 octombrie 2020.Masura Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara vizeaza inclusiv restaurantele si cafenelele din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau al altor unitati de cazare, dar si jocurile de noroc, in interiorul cladirilor, transmite Radio Romania Actualitati Decizia vizeaza localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor COVID 19, in ultimele 14 zile, trece peste pragul de 1,5 cazuri/1.000 locuitori.Municipiul Petrosani este in continuare exceptat de la aceasta masura, deoarece se considera ca cel mai mare focar, cel de la caminul pentru varstnici, unde au fost testati pozitiv 75 de pacienti, este unul izolat.Celalte localitati sunt: Vulcan, Baiesti, Banita, Dancu Mic, Fintoag, Galati, Lesnic, Mihaiesti, Mihaileni, Mintia, Nalatvad, Paclisa, Rachitova, Tebea, Totesti, Zavoi.Potrivit unui comunicat de presa, de marti, al Prefecturii Arad, avand in vedere incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile, unde a fost depasit pragul de 1,5/1.000 locuitori, a fost dispusa suspendarea activitatii cu publicul, pe o durata de 7 zile, incepand de miercuri, a tuturor operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, din localitatile, conform news.ro.Totodata, s-a instituit obligativitatea purtarii mastii, care trebuie sa acopere atat gura, cat si nasul, pe o raza de minim 100 de metri fata de toate institutiile/unitatile de invatamant; pastrarea distantei fizice de minim 2 metri in spatiile publice; igenizarea si dezinfectarea mainilor si a suprafetelor de lucru.De asemenea, CJSU Arad a decis suspendarea activitatii in Piata Obor din municipiul Arad, cu exceptia zonei in care se comercializeaza produse agroalimentare, precum si in salile cu jocuri de noroc, pe o perioada de 14 zile, incepand din 7 octombrie.In aceeasi hotarare se mai arata ca s-a dispus suspendarea procesiunilor/slujbelor religioase in toate spatiile inchise, indiferent de confesiune, pe o perioada de 14 zile, incepand tot din 7 octombrie.Totodata, se solicita evitarea, pe cat posibil, a zonelor aglomerate.Restaurantele si cafenelele s-au redeschis in interior de marti, 1 septembrie 2020, cu respectarea unor reguli de distantare si protectie. Clientii aveau voie sa stea sase la o masa si le era interzis sa manance si sa bea la bar.Aceste masuri nu au fost insa suficiente si dupa o luna si o saptamana, multe restaurante au fost reinchise, acolo unde numarul de infectari este foarte mare.