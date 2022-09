Armata, Biserica si Pompierii sunt singurele institutii in care romanii mai au incredere.

Un sondaj CURS realizat la nivel national in perioada 8 - 22 septembrie 2022 indica faptul ca Armata (63%), Biserica (61%) si Pompierii (61%) sunt singurele institutii care se mai bucura de o incredere mare in randul romanilor.La polul opus, romanii au cea mai putina incredere in Presedintie (12%), Parlament (10%) si Partidele politice (8%).MetodologieUniversul de esantionare: populatia adulta rezidenta din Romania, in varsta 18 ani si ... citeste toata stirea