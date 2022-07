Barbat din Alba Iulia, retinut dupa ce a sechestrat o femeie. Politistii au intervenit pentru o salva

Un barbat din Alba Iulia, a fost retinut luni, pentru 24 de ore de catre politistii din municipiu, pentru savarsirea infractiunilor de lipsire de libertate, lovire sau alte violente si amenintare.Barbatul a sechestrat-o pe fosta sa iubita, careia nu i-a mai dat drumul din apartamentul sau.Politistii chemati in ajutor, au intrat in forta pentru salvarea femeii.La data de 4 iulie 2022, in jurul orei 9,15, in urma unui apel prin 112 facut de o femeie din Alba Iulia, care a sesizat faptul ca ... citeste toata stirea